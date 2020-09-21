Еще один топ-менеджер НБУ уволился с должности

Фото: Игорь Береза (пресс-служба НБУ)

Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза завершает работу на должности с 21 сентября 2020 года. В связи с этим НБУ вскоре объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Береза возглавил Департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года. К сфере его деятельности относилось обеспечение надлежащего уровня финансового мониторинга участниками финансового сектора.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что с уважением отнеслась к решению Березы двигаться дальше. Она поблагодарила его "за высокие планки взяты в построении системы финмониторинга почти с нуля" и за "внедрение новых международных подходов".

"Мы пришли в Национальный банк почти одновременно, летом 2015 года. И я точно могу оценить проделанную за это время работу в сфере финмониторинга. Мы начинали работать в момент, когда через банковскую систему страны миллионами-миллиардами выводились средства. В то время, когда некоторые банки существовали исключительно, как "прачечные" для отмывания денег. Нам удалось закрыть эту "прорванную трубу", выведя 10 банков с рынка через финмон. Поэтому критика финмониторинга была для нас ожидаемой", - написала Рожкова на своей странице в Facebook.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года сменилось несколько топ-менеджеров центробанка, в частности три члены правления.