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Еще один руководитель департамента покидает НБУ в знак протеста

Автор: Александр Белоус

Директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук покидает пост из-за несогласия с политикой руководства центробанка. Он поддержал коллег из Департамента лицензирования.

Об этом Ваврищук написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полностью поддерживает позицию директора Департамента лицензирования Александра Бевза, который вместе с другими руководителями департамента подал в отставку и заявил об отходе от стандартов в центробанке.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ", - написал он.

Виталий Ваврищук занимает должность руководителя Департамента финансовой стабильности с марта 2015 года.

Напомним, 30 июля руководство департамента лицензирования в полном составе подало заявления об увольнении. Как заявил позицию руководитель департамента Александр Бевз, централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, недопустимы в работе Национального банка Украины.

Отметим, с 16 июля 2020 года НБУ возглавляет Кирилл Шевченко. Его предшественник Яков Смолий сообщил о своей отставке 1 июля и заявил о систематическом политическом давлении.

После назначения новым главой НБУ Шевченко из центробанка были уволены большинство топ-менеджеров.

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