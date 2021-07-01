Ще один керівиник департаменту залишає НБУ на знак протесту

Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук залишає посаду через незгоду з політикою керівництва центробанку. Він підтримав колег з Департаменту ліцензування.
Про це Ваврищук написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що повністю підтримує позицію директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який разом з іншими керівниками департаменту подав у відставку та заявив про відхід від стандартів у центробанку.
"Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ", - написав він.
Віталій Ваврищук займає посаду керівника Департаменту фінансової стабільності з березня 2015 року.
Нагадаємо, 30 липня керівництво Департаменту ліцензування Національного банку України у повному складі подало заяви про звільнення. Як заявив позицію керівник департаменту Олександр Бевз, централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, неприпустимі в роботі Національного банку України.
Відзначимо, з 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій повідомив про свою відставку 1 липня та заявив про систематичний політичний тиск.
Після призначення новим головою НБУ Шевченка з центробанку були звільнені більшість топ-менеджерів.