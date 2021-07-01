Ще один керівиник департаменту залишає НБУ на знак протесту

Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук залишає посаду через незгоду з політикою керівництва центробанку. Він підтримав колег з Департаменту ліцензування.

Про це Ваврищук написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що повністю підтримує позицію директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який разом з іншими керівниками департаменту подав у відставку та заявив про відхід від стандартів у центробанку.

"Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ", - написав він.