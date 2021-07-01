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Ще один керівиник департаменту залишає НБУ на знак протесту

Автор: Олександр Білоус

Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук залишає посаду через незгоду з політикою керівництва центробанку. Він підтримав колег з Департаменту ліцензування.

Про це Ваврищук написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що повністю підтримує позицію директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який разом з іншими керівниками департаменту подав у відставку та заявив про відхід від стандартів у центробанку.

"Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ", - написав він.

Віталій Ваврищук займає посаду керівника Департаменту фінансової стабільності з березня 2015 року.

Нагадаємо, 30 липня керівництво Департаменту ліцензування Національного банку України у повному складі подало заяви про звільнення. Як заявив позицію керівник департаменту Олександр Бевз, централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, неприпустимі в роботі Національного банку України.

Відзначимо, з 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій повідомив про свою відставку 1 липня та заявив про систематичний політичний тиск.

Після призначення новим головою НБУ Шевченка з центробанку були звільнені більшість топ-менеджерів.

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