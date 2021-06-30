Руководители департамента НБУ подали в отставку из-за отхода от стандартов в центробанке
Руководство департамента лицензирования Национального банка Украины в полном составе подало заявления об увольнении. Департамент занимается доступом на рынок новых компаний, согласованием руководителей банков, разрешениями на покупку банков и финансовых компаний.
Об этом написал директор департамента Александр Бевз на своей странице в Facebook.
"Продолжение нашей работы в Национальном банке сейчас невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - написал он.
Как отметил Бевз, для сотрудников были важны такие вещи:
- прозрачное принятие и своевременное оформление решений
- независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов
- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри
- своевременная и беспристрастная коммуникация регулятора по поводу его решений
- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
"Мы считаем, что на сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", - добавил он.
Напомним, с 16 июля 2020 года НБУ возглавляет Кирилл Шевченко. Его предшественник Яков Смолий сообщил о своей отставке 1 июля и заявил о систематическом политическом давлении.
После назначения новым главой НБУ Шевченко из центробанка были уволены большинство топ-менеджеров.
Осенью 2020 года полномочия внутри НБУ были перераспределены в пользу Шевченко.