Руководители департамента НБУ подали в отставку из-за отхода от стандартов в центробанке

Руководство департамента лицензирования Национального банка Украины в полном составе подало заявления об увольнении. Департамент занимается доступом на рынок новых компаний, согласованием руководителей банков, разрешениями на покупку банков и финансовых компаний.

Об этом написал директор департамента Александр Бевз на своей странице в Facebook .

"Продолжение нашей работы в Национальном банке сейчас невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - написал он.

Как отметил Бевз, для сотрудников были важны такие вещи:

- прозрачное принятие и своевременное оформление решений

- независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов

- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри

- своевременная и беспристрастная коммуникация регулятора по поводу его решений

- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Мы считаем, что на сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", - добавил он.