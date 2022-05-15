Еще один приход в Киевской области перешел из Московского патриархата в ПЦУ

Приход святого великомученика Георгия Победоносца села Мотыжин Киевской области перешел из УПЦ МП в Переяславско-Вишневскую епархию Православной церкви Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление митрополита Александра Драбинко.

В ПЦУ перешел еще один Московский патриархат (фото: facebook.com/oleksandr.drabinko)

"14 мая к Переяславско-Вишневской епархии Православной Церкви Украины присоединился приход святого великомученика Георгия Победоносца (с юрисдикции УПЦ МП) с.Мотыжин, Бучанского района Киевской области. Поздравляем братьев и сестер в Поместной Украинской Церкви", - написал Драбинко в Facebook.

Напомним, в середине апреля предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что почти половина монахов в Киево-Печерской лавре хотят перейти в Православную церковь Украины.

Ранее Епифаний также говорил о том, что перейти в ПЦУ готовы около 100 общин.

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