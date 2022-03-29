Епифаний заявил, что перейти в ПЦУ готовы около 100 общин
В Украине за последнее время более 50 общин перешли в ПЦУ. При этом еще около 100 общин определились и находятся в процессе перехода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в эфире телемарафона.
"Постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и на Юге", - отметил владыка Епифаний.
Он также добавил, что каждый день ПЦУ сообщают о том, что какая-то община приняла решение о переходе в ПЦУ.
"Согласно законодательству, каждая община имеет право изменить свою юрисдикцию. Поэтому я призываю в дальнейшем общины московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви", - заявил митрополит.
Напомним, общины УПЦ МП во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ.
Ранее в главном храме ПЦУ обезвредили диверсантов, целью мог быть Епифаний.
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