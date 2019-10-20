Еще один назначенный Зеленским глава ОГА уходит в отставку

Еще один назначенный президентом Владимиром Зеленским глава областной государственной администрации уходит в отставку. Об этом говорится в релизе на правительственном портале по итогам сегодняшнего заседания Кабмина.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кабмина согласовали увольнение Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА. Кроме того, на его место одобрена кандидатура Сергей Гайдая.

Напомним, Комарницкий возглавил Луганскую ОГА в июле 2019 года. С 1993 года он работал в руководстве Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко, а с 2007 года и до сих пор остается его ректором. В 2014 году вместе с вузом эвакуировался из оккупированного города сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году университет переехал в Северодонецк, который стал административным центром подконтрольной Украине части Луганской области.

Отметим, сегодня глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. На заседании правительства согласовали нового губернатора - им станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышов.