Ще один призначений Зеленським глава ОДА йде у відставку

Ще один призначений президентом Володимиром Зеленським голова обласної державної адміністрації йде у відставку. Про це йдеться в релізі на урядовому порталі за підсумками сьогоднішнього засідання Кабміну.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну погодили звільнення Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА. Крім того, на його місце схвалено кандидатуру Сергій Гайдая.

Нагадаємо, Комарницький очолив Луганську ОДА в липні 2019 року. З 1993 року він працював в керівництві Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка, а з 2007 року і досі залишається його ректором. У 2014 році разом з вишем евакуювався з окупованого міста спочатку до Миколаєва і Сум, а в 2016 році університет переїхав до Сєвєродонецька, який став адміністративним центром підконтрольної Україні частині Луганської області.

Відзначимо, сьогодні голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку. На засіданні уряду узгодили нового губернатора - їм стане харківський бізнесмен Олексій Чернишов.