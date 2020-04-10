ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще один населений пункт у Херсонській області закривають через COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 17:52
Ще один населений пункт у Херсонській області закривають через COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Село Малі Копані будуть повністю закриті

У Херсонській області у зв'язку з поширенням коронавіруса повністю закривають село Малі Копані. Про це повідомили в Херсонської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що на в'їзді і виїзді з населеного пункту будуть встановлені блок-пости, а також будуть перекриті всі дороги.

"Село Малі Копані повністю закривається. Жителям населених пунктів рекомендовано перебувати вдома. Однак при необхідності пересуватися у масці або респіраторі, рукавичках і не більше двох осіб", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що також в Херсонській області закривають на вихідні районний центр Олешки. Зокрема, в місто будуть пропускати лише місцевих жителів, на виїзд не будуть пропускати нікого.

В даний час відомо про 6 підтверджених випадків коронавіруса в Олешках. Всього в Херсонській області, станом на ранок 10 квітня, зареєстровано 27 заражень COVID-19.

Всього в Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я лабораторно підтверджено 2203 випадку зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.

У Миколаївській обл. чоловік погрожував ножем поліцейському за зауваження про відсутність маски Ще у трьох військовослужбовців підтвердили коронавірус
Новини України КоронавірусХерсонская областькарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся