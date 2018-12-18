ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Еще один моряк встретился с адвокатом и назвал себя военнопленным

Новости » Общество    18.12.2018 - 23:03
Еще один моряк встретился с адвокатом и назвал себя военнопленным
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

О том, что считают себя военнопленными, заявили уже 10 захваченных Россией украинские моряков

Украинский моряк Сергей Чулиба, захваченный в Керченском проливе в ходе нападения РФ на корабли ВМС Украины заявил, что считает себя военнопленным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

Полозов рассказал, что Чулиба во вторник, 18 декабря, встретился с адвокатом Геннадием Федоровым, который входит в адвокатскую команду защиты военнопленных украинских моряков.

"Чулиба находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, держится достойно. В ходе допроса он заявил, что считает себя военнопленным и сообщил лишь данные, которые предусмотрены статьей 17 Третьей женевской конвенции, т. е. ФИО, дату рождения, звание", - сообщил Полозов.

От дачи других показаний военнопленный Чулиба отказался.

Таким образом, о том, что считают себя военнопленными, заявили уже 10 украинские моряков.

Напомним, до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными вследствие агрессии России против Украины в Азовском море.

Волкер: США признают незаконность действий РФ в Азовском море Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма
Новости Украины Российская ФедерацияморякиСИЗО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь