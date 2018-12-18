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Ще один моряк зустрівся з адвокатом і назвав себе військовополоненим

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 23:03
Ще один моряк зустрівся з адвокатом і назвав себе військовополоненим
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Про те, що вважають себе військовополоненими, заявили вже 10 захоплених Росією українських моряків

Український моряк Сергій Чуліба, захоплений в Керченській протоці під час нападу РФ на кораблі ВМС України заявив, що вважає себе військовополоненим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова в Facebook.

Полозов розповів, що Чуліба у вівторок, 18 грудня, зустрівся з адвокатом Геннадієм Федоровим, який входить в адвокатську команду захисту військовополонених українських моряків.

"Чуліба пперебуває в хорошому фізичному і психологічному стані, тримається гідно. Під час допиту він заявив, що вважає себе військовополоненим і повідомив лише дані, які передбачені статтею 17 Третьої женевської конвенції, тобто ПІБ, дату народження, звання", - повідомив Полозов.

Від дачі інших свідчень військовополонений Чуліба відмовився.

Таким чином, про те, що вважають себе військовополоненими, заявили вже 10 українських моряків.

Нагадаємо, до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії Росії проти України в Азовському морі.

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