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Еще один минус. Над Черным морем украинские защитники сбили вражеский самолет

Автор: Сергей Пышкин

Над Черным морем украинские защитники сбили очередной самолет Российской Федерации. Уже 45 самолетов "пошли за российским кораблем".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!", - пишет Братчук.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Одессе 6 марта.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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