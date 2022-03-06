Ще один - мінус. Над Чорним морем українські захисники збили ворожий літак

Над Чорним морем українські захисники збили черговий літак Російської Федерації. Вже 45 літаків "пішли за російським кораблем".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Одесі 6 березня.

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