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Ще один - мінус. Над Чорним морем українські захисники збили ворожий літак

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Неділя 06 березня 2022 14:03
Ще один - мінус. Над Чорним морем українські захисники збили ворожий літак Фото: над Чорним морем українські захисники збили ворожий літак (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Над Чорним морем українські захисники збили черговий літак Російської Федерації. Вже 45 літаків "пішли за російським кораблем".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!", - пише Братчук.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Одесі 6 березня.

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