Ще один - мінус. Над Чорним морем українські захисники збили ворожий літак
Фото: над Чорним морем українські захисники збили ворожий літак (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Над Чорним морем українські захисники збили черговий літак Російської Федерації. Вже 45 літаків "пішли за російським кораблем".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!", - пише Братчук.
Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Одесі 6 березня.
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