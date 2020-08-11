Еще один лоукостер может запустить полеты в Украину

Один из крупнейших европейских лоукостеров easyJet может запустить полеты в Украину. Компания получила разрешение на полеты между Украиной и Италией.

Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Италии.

Сообщается, что easyJet получила разрешение на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года. Лицензия была оформлена еще 23 июля на easyJet Europe Airline GmbH - австрийское подразделение.

Отметим, в сообщении о выдаче лицензии нет информации о маршрутах. Указано только то, что easyJet сможет выполнять 12 рейсов в неделю.

До этого easyJet никогда не летал в Украину, а на постсоветском пространстве работал только на рынке России.

Напомним, ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Италии (ENAC) пригрозило приостановить разрешение Ryanair на полеты, сославшись на несоблюдение компанией правил безопасности во время карантина; Ryanair выполняет несколько рейсов между Украиной и Италией.

До этого сообщалось, что Wizz Air запускает новые рейсы из Украины в Италию.