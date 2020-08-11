Ще один лоукостер може запустити польоти до України

Один з найбільших європейських лоукостерів easyJet може запустити польоти до України. Компанія отримала дозвіл на польоти між Україною та Італією.

Про це йдеться в повідомленні Управління цивільної авіації Італії.

Повідомляється, що easyJet отримала дозвіл на польоти з Італії до України до кінця жовтня 2020 року. Ліцензія була оформлена ще 23 липня на easyJet Europe Airline GmbH - австрійський підрозділ.

Зазначимо, у повідомленні про видачу ліцензії немає інформації про маршрути. Вказано тільки те, що easyJet зможе виконувати 12 рейсів на тиждень.

До цього easyJet ніколи не літав до України, а на пострадянському просторі працював тільки на ринку Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Управління цивільної авіації Італії (ENAC) пригрозило призупинити дозвіл Ryanair на польоти, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину; Ryanair виконує кілька рейсів між Україною та Італією.

До цього повідомлялося, що Wizz Air відкриває нові рейси з України до Італії.