Несоблюдение карантина: Италия угрожает Ryanair запретом на полеты

Фото: самолеты Ryanair (t.me/ryanairnews)

В Италии считают, что Ryanair систематически не соблюдает правила карантина

Управление гражданской авиации Италии (ENAC) пригрозило приостановить разрешение Ryanair на полеты в страну, сославшись на несоблюдение компанией правил безопасности во время карантина. Авиакомпания отвергает обвинения.

Об этом сообщает Euronews.

В заявлении ENAC говорится, что "Ryanair систематически не соблюдает правила, помогающие снизить риск передачи COVID-19 при полетах из аэропортов Италии".

В ведомстве предупредили, если ирландская авиакомпания будет дальше нарушать правила, ENAC может потребовать от Ryanair управлять самолетами только с половинной вместимости или вовсе запретить летать в Италию.

Ryanair отверг обвинения ENAC, заявив что они "фактически неверные".

"Ryanair полностью соблюдает меры, установленные правительством Италии, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все, чтобы уменьшить взаимодействие как в наших самолетах, так и в аэропортах, чтобы защитить здоровье наших пассажиров при полетах с Ryanair", - заявили в компании.

Отметим, для полетов в Италию и из нее авиакомпании должны обеспечить:

соблюдение социальных дистанций до и после взлета, в том числе во время посадки и трансфера на маршрутных автобусах;

персонал и пассажиры также должны носить маски на протяжении всего полета и менять их каждые четыре часа.

Напомним, 21 июня Ryanair возобновил рейсы в Украину.

Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение с 15 июня.