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Еще один кандидат снялся с президентских выборов в США

Новости » Политика     12.02.2020 - 05:59
Еще один кандидат снялся с президентских выборов в США
Фото: Эндрю Янг (из открытых источников)

Эндрю Янг отказался принимать участие в гонке

Американский бизнесмен Эндрю Янг отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США от Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление предприниматель сделал, выступая перед своими сторонниками после закрытия избирательных участков на первичных выборах (праймериз) демократов в американском штате Нью-Гэмпшир.

"Я не из тех, кто хочет принимать пожертвования и поддержку в гонке, которую мы не выиграем. Поэтому сегодня я объявляю о том, что приостанавливаю свою президентскую кампанию", - сказал Янг.

Он отметил, что решил отказаться от участия в президентской гонке после проведенного им математического подсчета. На основе его данных предприниматель пришел к выводу, что ему не удастся выйти победителем из предвыборной гонки.

Ранее сообщалось, что один из двух конкурентов американского президента, республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки.

РБК-Украина писало, что бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку в США. Блумберг заявил, что баллотируется в президенты, чтобы нанести поражение Трампу и "восстановить Америку".

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