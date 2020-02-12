Ще один кандидат знявся з президентських виборів у США

Фото: Ендрю Янг (з відкритих джерел)

Ендрю Янг відмовився брати участь у гонці

Американський бізнесмен Ендрю Янг відмовився від подальшої участі в президентській гонці в США від Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву підприємець зробив, виступаючи перед своїми прихильниками після закриття виборчих дільниць на первинних виборах (праймеріз) демократів в американському штаті Нью-Гемпшир.



"Я не з тих, хто хоче приймати пожертвування і підтримку в гонці, яку ми не виграємо. Тому сьогодні я оголошую про те, що призупиняю свою президентську кампанію", - сказав Янг.

Він зазначив, що вирішив відмовитися від участі в президентській гонці після проведеного ним математичного підрахунку. На основі його даних підприємець прийшов до висновку, що йому не вдасться вийти переможцем з передвиборної гонки.

Раніше повідомлялося, що один з двох конкурентів американського президента, республіканець Джо Уолш відмовився від подальшої участі в президентській гонці в Сполучених Штатах Америки.

РБК-Україна писало, що колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг оголосив про вступ в президентську гонку в США. Блумберг заявив, що балотується в президенти, щоб завдати поразки Трампу і "відновити Америку".