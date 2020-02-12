ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще один кандидат знявся з президентських виборів у США

Новини » Політика     12.02.2020 - 05:59
Ще один кандидат знявся з президентських виборів у США
Фото: Ендрю Янг (з відкритих джерел)

Ендрю Янг відмовився брати участь у гонці

Американський бізнесмен Ендрю Янг відмовився від подальшої участі в президентській гонці в США від Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву підприємець зробив, виступаючи перед своїми прихильниками після закриття виборчих дільниць на первинних виборах (праймеріз) демократів в американському штаті Нью-Гемпшир.

"Я не з тих, хто хоче приймати пожертвування і підтримку в гонці, яку ми не виграємо. Тому сьогодні я оголошую про те, що призупиняю свою президентську кампанію", - сказав Янг.

Він зазначив, що вирішив відмовитися від участі в президентській гонці після проведеного ним математичного підрахунку. На основі його даних підприємець прийшов до висновку, що йому не вдасться вийти переможцем з передвиборної гонки.

Раніше повідомлялося, що один з двох конкурентів американського президента, республіканець Джо Уолш відмовився від подальшої участі в президентській гонці в Сполучених Штатах Америки.

РБК-Україна писало, що колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг оголосив про вступ в президентську гонку в США. Блумберг заявив, що балотується в президенти, щоб завдати поразки Трампу і "відновити Америку".

США закликають Росію припинити незаконну окупацію Криму США та Україна проведуть спостережний політ над Росією
Новини України Сполучені Штати Америкивыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся