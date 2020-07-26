Еще один кандидат в президенты Беларуси заявил об угрозах

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила о поступающих в ее адрес и в адрес детей угрозах. В связи с этим она приняла решение отказаться от проведения уличных пикетов.

Об этом она написала в Facebook после встречи с руководством своего штаба и доверенными лицами.

По ее словам, действующая власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

Она отметила, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, "больше подходят для выгула собак". Канопацкая намерена проводить агитацию на предприятиях.

"Там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов", - написала она.

Напомним, экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало выехал из страны и вывез с собой детей. Его якобы хотели задержать, а жену лишить родительских прав.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что "дал сигнал" для задержания его оппонента Сергея Тихановського.

Кроме того, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарыко.