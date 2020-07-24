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Оппонент Лукашенко уехал в Россию

Минск, Пятница 24 июля 2020 15:11
Оппонент Лукашенко уехал в Россию
Фото: Валерий Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: Анастасия Рокитна

Жену Цепкало якобы хотят лишить родительских прав

Бывший претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало выехал из страны и вывез с собой детей. Мужчину якобы хотели задержать, а его жену лишить родительских прав.

Об этом его жена Вероника Цепкало, которая остается в Беларуси, рассказала изданию TUT.BY.

По ее словам, им сообщили, что Цепкало хотят задержать по надуманным обстоятельствам.

"Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы решили, что мы вывозим Валерия и детей из территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность", - сказала она.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало.

Отметим, что белорусский суд продлил арест блогеру и политическому оппоненту действующего президента Сергею Тихановському еще на 15 суток.

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