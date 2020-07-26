Ще один кандидат у президенти Білорусі заявив про погрози

Кандидат у президенти Білорусі Ганна Канопацька заявила про погрози на її адресу і на адресу дітей. У зв'язку з цим вона вирішила відмовитися від проведення вуличних пікетів.

Про це вона написала в Facebook після зустрічі з керівництвом свого штабу і довіреними особами.

За її словами, чинна влада, зосереджена на боротьбі з інакомисленням та протестними настроями, не здатна захистити когось, крім себе, що робить вуличну агітацію небезпечною.

Вона зазначила, що місця, які влада визначила для проведення передвиборчих пікетів, "більше підходять для вигулу собак". Канопацька має намір проводити агітацію на підприємствах.

"Там є можливість забезпечити людям належну безпеку. Цього тижня розіслали листи на 50 найбільших підприємств країни. Чекаємо відповіді", - написала вона.

Нагадаємо, екс-претендент у президенти Білорусі Валерій Цепкало виїхав з країни і вивіз із собою дітей. Його нібито хотіли затримати, а дружину позбавити батьківських прав.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в тому, що "дав сигнал" для затримання його опонента Сергія Тихановського.

Крім того, Департамент фінансових розслідувань Білорусі затримав одного з кандидатів у президенти Віктора Бабарика.