Еще один iPhone больше не получит обновлений от Apple

Компания Apple обновила список винтажных устройств. Теперь там расположен и iPhone 6 Plus.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на поддержку Apple.
Впервые iPhone 6 Plus представили ещё в 2014 году, а выпускался он до сентября 2016 года.
iPhone 6 также был выпущен в тот же период, однако в список винтажных устройств его не добавили. Более того, в 2017 году смартфон стал моделью среднего класса.
iPhone 6 Plus, в свою очередь, больше не будет получать обновлений от Apple. Функциональные обновления прекратили загружаться еще в 2019 году после выхода на рынок iOS 13. Также смартфон не получит и патчей безопасности.
До сентября 2023 года компания прекратит и услуги по ремонту телефона. Впрочем, можно воспользоваться Self Service Repair и заказать отдельные детали для iPhone 6 Plus, чтобы заняться ремонтом самостоятельно.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple может разрешить добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet в обновлении iOS 15.4.
Также недавно компания призналась в записи разговоров пользователей з Siri.