Ще один iPhone більше не отримає оновлень від Apple

Вперше iPhone 6 Plus представили ще в 2014 році, а випускався він до вересня 2016 року.

iPhone 6 також був випущений в той же період, проте в список вінтажних пристроїв його не додали. Більш того, у 2017 році смартфон став моделлю середнього класу.

iPhone 6 Plus, своєю чергою, більше не отримуватиме оновлень від Apple. Функціональні оновлення припинили завантажуватися ще у 2019 році після виходу на ринок iOS 13. Також смартфон не отримає і патчів безпеки.

До вересня 2023 року компанія припинить і послуги з ремонту телефону. Втім, можна скористатися Self Service Repair і замовити окремі деталі для iPhone 6 Plus, щоб зайнятися ремонтом самостійно.