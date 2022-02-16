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Ще один iPhone більше не отримає оновлень від Apple

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple оновила список вінтажних пристроїв. Тепер там розташований і iPhone 6 Plus.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підтримка Apple.

Вперше iPhone 6 Plus представили ще в 2014 році, а випускався він до вересня 2016 року.

iPhone 6 також був випущений в той же період, проте в список вінтажних пристроїв його не додали. Більш того, у 2017 році смартфон став моделлю середнього класу.

iPhone 6 Plus, своєю чергою, більше не отримуватиме оновлень від Apple. Функціональні оновлення припинили завантажуватися ще у 2019 році після виходу на ринок iOS 13. Також смартфон не отримає і патчів безпеки.

До вересня 2023 року компанія припинить і послуги з ремонту телефону. Втім, можна скористатися Self Service Repair і замовити окремі деталі для iPhone 6 Plus, щоб зайнятися ремонтом самостійно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple може дозволити додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet в оновленні iOS 15.4.

Також нещодавно компанія зізналася у записі розмов користувачів з Siri.

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