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Ще один: у Харківській області ЗСУ збили російський винищувач Су-34

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 13:25
Ще один: у Харківській області ЗСУ збили російський винищувач Су-34 Фото: у Харківській області ЗСУ збили російський винищувач Су-34 (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Збройні сили України ліквідували російський бомбардувальник Су-34. Винищувач ворога знешкодили у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП України Андрія Єрмака.

"На Харківщині ЗСУ вкотре збили російський Су-34. Гарна робота, хлопці", - написав глава ОП України Андрій Єрмак у Telegram.

Такогж інформацію про знищення російського літака підтвердив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська за добу 16 разів обстріляли Харків, а також вдарили ракетою. Внаслідок атаки міста та області загинули п'ятеро людей, ще 11 отримали поранення.

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