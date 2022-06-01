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Еще один государственный банк отменил "кредитные каникулы"

Фото: Ощадбанк отменил кредитные каникулы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк с 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам, таким образом отменив "кредитные каникулы", которые действовали с начала войны. В то же время банк начал поэтапное возобновление кредитования - как потребительского, так и карточного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу банка.

"Для финансовой поддержки Ощадбанк с начала войны не менял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Восстановление рассрочки

В то же время Ощадбанк возобновил услугу рассрочки по кредитным картам. Начиная с 1 июня клиентам Сбербанка становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам "Моя кредитка" и MORE в партнерских сетях Comfy, Эльдорадо, Алло, МобіЖук, Tefal и Золотой век.

Рассрочку можно оформить сразу на POS-терминале в магазине при приобретении товара на сумму в чеке от 1500 грн. Максимальная сумма кредита - 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карточке. Срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.

Напомним, государственный ПриватБанк решил не продлевать "кредитные каникулы", которые действовали с 1 марта до 1 июня 2022 года. В то же время банк восстанавливает активный режим кредитования по кредитным картам и продлевает льготные условия.

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Ощадбанк