ПриватБанк предупредил клиентов о важных изменениях уже с июня

Государственный Привабанка решил не продолжать "кредитные каникулы", которые действовали с 1 марта до 1 июня 2022 года. В то же время банк восстанавливает активный режим кредитования по картам и продлевает льготные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка", - говорится в сообщении.

Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 года будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.