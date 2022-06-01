Ще один державний банк скасував "кредитні канікули"

Державний Ощадбанк з 1 червня відновив нарахування відсотків за кредитами, таким чином скасувавши "кредитні канікули", які діяли з початку війни. Водночас банк розпочав поетапне відновлення кредитування - як споживчого, так і карткового.

"Для фінансової підтримки клієнтів Ощадбанк з початку війни не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відновлення розстрочки

Водночас Ощадбанк відновив послугу розстрочки за кредитними картками. Починаючи з 1 червня клієнтам Ощадбанку стає доступним придбання товарів у розстрочку під 0,001% річних за кредитними картками "Моя кредитка" та та MORE у партнерських мережах Comfy, Ельдорадо, Алло, МобіЖук, Tefal та Золотий вік.

Розстрочку можна оформити одразу на POS-терміналі в магазині при придбанні товару на суму в чеку від 1500 грн. Максимальна сума кредиту - 100 тис. грн, але не більше встановленого ліміту по картці. Строк кредитування становить від 3 до 24 місяців.