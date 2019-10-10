Еще один горсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

В Луцком горсовете назвали "формулу Штайнмайера" аналогом Мюнхенского сговора
Депутаты Луцкого городского совета приняли обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту относительно согласования "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.
"За" обращение единогласно проголосовали 33 депутата.
"Считаем, что согласованная властями "формула Штайнмайера" - вероятный пролог полной украинской капитуляции. Далее будет встреча в так называемом нормандском формате. Она имеет все шансы стать аналогом Мюнхенского сговора XXI века. После этого Украину ждет возвращения в орбиту "русского мира" и постепенное уничтожение украинской государственности, а Российскую Федерацию - отмена санкций", - говорится в обращении.
Депутаты выдвинули ряд требований к президенту и Верховной Раде.
Напомним, сегодня Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно согласования "формулы Штайнмайера". Также против имплементации "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Ровенского, Ивано-Франковского, Львовского, Херсонского, Тернопольского областных советов, а также в Сумском, Херсонском и Кропивницком городском совете.
Также РБК-Украина сообщало, что представительство НАТО в Украине поддержало подписание "формулы Штайнмайера". По словам главы альянса в Украине Александра Винникова, такой шаг является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.