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Еще один город возобновляет обучение в школе с 28 октября

Черкассы, Вторник 27 октября 2020 10:29
Еще один город возобновляет обучение в школе с 28 октября
Фото: школа (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко провел совещание с руководством департамента образования и гуманитарной политики и директорами школ. Они решили возобновить обучение в школах с 28 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

В связи с этим в школах начинают включать отопление.

"Дети должны выйти на учебу в среду, 28 октября, и полноценно работать. Оснований для карантина пока нет", - отметил директор школы №17 Дмитрий Бунякин.

Отметим, в Ивано-Франковске дети тоже будут возвращаться в школу 28 октября.

Напомним, Министерство образования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине. Такую же рекомендацию обнародовал и Кабинет министров.

По состоянию на 27 октября, в Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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