Ще одне місто відновлює навчання в школі з 28 жовтня

Фото: школа (facebook com kyivcity gov ua)

Мер Черкас Анатолій Бондаренко провів нараду з керівництвом департаменту освіти і гуманітарної політики та директорами шкіл. Вони вирішили відновити навчання в школах з 28 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради.

У зв'язку з цим у школах починають вмикати опалення.

"Діти мають вийти на навчання у середу, 28 жовтня, і повноцінно працювати. Підстав для карантину наразі немає", - зазначив директор школи №17 Дмитро Бунякін.

Зазначимо, в Івано-Франківську діти теж будуть повертатись до школи 28 жовтня.

Нагадаємо, Міністерство освіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусом в Україні. Таку ж саму рекомендацію оприлюднив і Кабінет міністрів.

Станом на 27 жовтня, в Україні почали діяти нові зони карантину, які оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.