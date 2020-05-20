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Еще один европейский чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса

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Впервые чемпионом страны стал "Коннас Куэй"

Чемпионат Уэльса по футболу завершен досрочно в связи с пандемией коронавируса. Сезон официально завершен во всех четырех дивизионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

При подведении итогов учитывалось среднее количество набранных очков клубами, так как команды провели разное количество матчей.

Таким образом, впервые в истории чемпионский титул достался клубу "Конназ Куэй" из одноименного города. В следующем сезоне команда будет представлять Уэльс в Лиге чемпионов. Клуб на четыре очка опережал "Нью-Сэйнтс", который выигрывал чемпионат восемь предыдущих сезонов подряд.

При этом Футбольной ассоциации Уэльса позже решит, будет ли по итогам нынешнего сезона происходить распределение клубов между дивизионами.

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Ранее чемпионаты были досрочно завершены во Франции, Нидерландах, Бельгии и Шотландии. Немецкая Бундеслига стала первой возобновившейся. Футбольные соревнования на европейском континенте не приостанавливали только в Белоруси.

Напомним, Нидерланды могут лишить одного места в еврокубках после досрочного завершения футбольного сезона.

Автор: Вера Олейник