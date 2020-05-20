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Ще один європейський чемпіонат достроково завершений через коронавірус

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Вперше чемпіоном країни став "Коннас Куей"

Чемпіонат Уельсу з футболу завершено достроково у зв'язку з пандемією коронавірусу. Сезон офіційно завершено у всіх чотирьох дивізіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Футбольної асоціації Уельсу.

Під час підбиванням підсумків враховувалося середня кількість набраних очок клубами, оскільки команди провели різну кількість матчів.

Таким чином, вперше в історії чемпіонський титул дістався клубу "Конназ Куей" з однойменного міста. Наступного сезону команда буде представляти Уельс в Лізі чемпіонів. Клуб на чотири очка випереджав "Нью-Сейнтс", який вигравав чемпіонат вісім попередніх сезонів поспіль.

При цьому Футбольна асоціація Уельсу має пізніше вирішити, чи буде за підсумками нинішнього сезону відбуватися розподіл клубів між дивізіонами.

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Раніше чемпіонати були достроково завершено у Франції, Нідерландах, Бельгії і Шотландії. Німецька Бундесліга стала першою, що поновилася. Футбольні змагання на європейському континенті не зупиняє тільки в Білорусі.

Нагадаємо, Нідерланди можуть позбавити одного місця в єврокубках після дострокового завершення футбольного сезону.

Автор: Вера Олейник