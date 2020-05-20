Ще один європейський чемпіонат достроково завершений через коронавірус

Чемпіонат Уельсу з футболу завершено достроково у зв'язку з пандемією коронавірусу. Сезон офіційно завершено у всіх чотирьох дивізіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Футбольної асоціації Уельсу.

Під час підбиванням підсумків враховувалося середня кількість набраних очок клубами, оскільки команди провели різну кількість матчів.

Таким чином, вперше в історії чемпіонський титул дістався клубу "Конназ Куей" з однойменного міста. Наступного сезону команда буде представляти Уельс в Лізі чемпіонів. Клуб на чотири очка випереджав "Нью-Сейнтс", який вигравав чемпіонат вісім попередніх сезонів поспіль.

При цьому Футбольна асоціація Уельсу має пізніше вирішити, чи буде за підсумками нинішнього сезону відбуватися розподіл клубів між дивізіонами.

Раніше чемпіонати були достроково завершено у Франції, Нідерландах, Бельгії і Шотландії. Німецька Бундесліга стала першою, що поновилася. Футбольні змагання на європейському континенті не зупиняє тільки в Білорусі.

Нагадаємо, Нідерланди можуть позбавити одного місця в єврокубках після дострокового завершення футбольного сезону.