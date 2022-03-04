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Еще минус один. ВСУ сбили Су-25 вместе с пилотом

Автор: Наталия Гурковская

Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил 4 марта сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Место, где именно сбили истребитель, не называется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский Су-25 вместе с пилотом", - написал он.

Залужный напомнил, что с начала войны уже сбито 37 самолетов и 37 вертолетов противника.

Как сообщалось, 4 марта вражеский штурмовик Су-25 был также сбит над Волновахой (Донецкая область).

Также ВСУ ликвидировали вражеский самолет. Вблизи Волновахи в Донецкой области был сбит российский истребитель Су-34.

А над городом Ирпень (Киевская область) был сбит вражеский самолет Су-30.

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