Украинская ПВО сбила вражеский самолет СУ-30 над Ирпенем
Фото: украинские военные сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем (getty images)
Над городом Ирпень (Киевская область) был сбит вражеский самолет Су-30 На днях оккупационные войска нещадно обстреливали жилые дома города.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.
"Только что мы сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!",- написал он.
Потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава - около 9000;
- танков - 217;
- боевых бронированных машин - 900;
- артиллерийских систем - 90;
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 42;
- средства ПВО - 11;
- самолетов - 30 (информация уточняется);
- вертолетов - 31(информация уточняется);
- автомобильной техники - 374;
- легкие скоростные катера - 2;
- цистерн с ГСМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
Напомним, ночью украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два российских истребителя в Киевской области. При этом украинская сторона потеряла один МиГ-29.
Отметим, что в Харькове сбили российский самолет. Он сегодня атаковал жилые дома города.