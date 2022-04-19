ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Еще месяц". Ракетные удары РФ по Украине будут до последнего дня войны, - Арестович

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 11:19
"Еще месяц". Ракетные удары РФ по Украине будут до последнего дня войны, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. Такая тактика продлится еще как минимум месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона.

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала их по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", - отметил он.

Арестович полагает, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", - добавил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что в случае захвата Мариуполя Вооруженные силы Украины будут действовать решительно и окончательно добивать российские войска на украинской земле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс