ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Битимуть ще місяць". Ракетні удари РФ по Україні будуть до останнього дня війни, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 11:19
"Битимуть ще місяць". Ракетні удари РФ по Україні будуть до останнього дня війни, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Росія продовжить завдавати ракетних ударів по Україні до останнього дня війни. Така тактика триватиме ще як мінімум місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі національного телемарафону.

"Не повинно бути ніяких ілюзій, ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни і безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала їх за результатами Будапештського меморандуму. В цьому велика іронія полягає. Таких ракет у них ще сотні, а враховуючи, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося", - зазначив він.

Арестович вважає, що частину ракет Росія залишить на "страшну війну з НАТО".

"Але я думаю, що ще місяць вони будуть бити, тут ми повинні позбутися ілюзій в цьому сенсі", - додав він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що в разі захоплення Маріуполя Збройні сили України діятимуть рішуче і остаточно добиватимуть російські війська на українській землі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас