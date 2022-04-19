"Битимуть ще місяць". Ракетні удари РФ по Україні будуть до останнього дня війни, - Арестович

Росія продовжить завдавати ракетних ударів по Україні до останнього дня війни. Така тактика триватиме ще як мінімум місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі національного телемарафону.

"Не повинно бути ніяких ілюзій, ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни і безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала їх за результатами Будапештського меморандуму. В цьому велика іронія полягає. Таких ракет у них ще сотні, а враховуючи, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося", - зазначив він.

Арестович вважає, що частину ракет Росія залишить на "страшну війну з НАТО".

"Але я думаю, що ще місяць вони будуть бити, тут ми повинні позбутися ілюзій в цьому сенсі", - додав він.