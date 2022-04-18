"Будем добивать": Арестович раскрыл план действий в случае захвата оккупантами Мариуполя

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как будет действовать Украина, если российские оккупанты захватят Мариуполь. По его словам, в таком случае ВСУ будет действовать решительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича в эфире 24 канала.

Он заявил, что в случае захвата Мариуполя Украина выйдет из переговоров и начнет жесткую борьбу с оккупантами.

"Главное разгромить националистические батальоны. Это все, больше мы ничего не нуждаемся. То есть взять окончательно Мариуполь. Президент сегодня сказал, если погибнут защитники Мариуполя, Украина окончательно выходит из переговоров. То есть будем добивать, уничтожать, пока последний подонок не погибнет здесь на нашей земле. Это совсем другое дело, это Украина диктует условия уже", - отметил Арестович.

Кроме того, он добавил, что в России обостряется политическая ситуация.

"Им нечего ответить, у них кризис и катастрофа политическая страшная. Они не знают, как выходить из этой ситуации", - заявил советник главы ОПУ.