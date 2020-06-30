Еще в двух областях возобновили движение пригородных поездов

В Украине частично возобновили движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях. Это возможно с 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отмечается, уже запланировано курсирование 10 пригородных поездов:

№6092 / 6091 Ровно - Львов,

№6096 / 6095 Львов - Ровно,

№6384 / 6383 Красное - Ровно - Здолбунов,

№6382 / 6381 Здолбунов - Ровно - Красное,

№6302 Березовка - Ковель,

№6307 Ковель - Березовка,

№6341 / 6342 Сарны - Здолбунов,

№6335 / 6336 Здолбунов - Сарны,

№6319 / 6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель,

№6320 / 6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Львовской железной дороги.

Правила пользования поездом

Перевозки по Ровенской области действует в пределах 50 процентов количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения.

Обязательно нужно быть в масках. Железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины, если пассажиры будут нарушать карантинные меры.

Напомним, в Украине возобновили движение электричек в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом.