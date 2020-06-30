Ще у двох областях відновили рух приміських поїздів

В Україні частково відновили рух приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Це можливо з 30 червня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як зазначається, уже заплановано курсування 10 приміських поїздів:

№6092/6091 Рiвне - Львів,

№6096/6095 Львів - Рівне,

№6384/6383 Красне - Рівне - Здолбунів,

№6382/6381 Здолбунiв - Рівне - Красне,

№6302 Іваничі - Ковель,

№6307 Ковель - Іваничі,

№6341/6342 Сарни - Здолбунiв,

№6335/6336 Здолбунiв - Сарни,

№6319/6321 Сарни - Рафалівка, Чорторийськ - Ковель,

№6320/6322 Ковель - Чорторийськ, Рафалівка - Сарни.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

Перевезення по Рівненській області діє в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння.

Обов'язково потрібно бути в масках. Залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України, якщо пасажири порушуватимуть карантинні заходи.

Нагадаємо, в Україні відновили рух електричок в Івано-Франківській області.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом.