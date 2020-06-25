ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в Ивано-Франковской области

Новости » Общество     25.06.2020 - 15:24
"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в Ивано-Франковской области
Фото: восстановление железной дороги (uz.gov.ua)

Восстановление поврежденной инфраструктуры планируют завершить до вечера 25 июня

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение пригородных поездов в Ивано-Франковской области. Ранее в регионе были отменены электрички из-за наводнения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что из-за непогоды были повреждены 14 участков железнодорожной инфраструктуры. При этом по состоянию на утро, 25 июня, ликвидированы последствия на 9 таких участках. Все работы по восстановлению инфраструктуры планируют завершить сегодня до 22:00.

"Основные работы проводились в районе год Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на гонках Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотив - Видинев", - сообщили в УЗ.

Как отметили железнодорожники, первый поезд Коломыя-Снятин будет отправлен уже в 20:16. Завтра будет восстановлено движение поезда Ивано-Франковск-Яремче.

Напомним, из-за масштабных наводнений в Ивано-Франковской области отметили пригородные поезда:

  • Коломыя - Снятын;
  • Снятын - Коломыя;
  • Ворохта - Ивано-Франковск;
  • Ивано-Франковск - Ворохта.

Ранее РБК-Украина писало, что паводки в Ивано-Франковской области уходят, 25 июня уровень воды снизился на полтора метра.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкрзализныцяэлектричканаводнениеИвано-Франковская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь