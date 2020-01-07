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Еще две страны выводят контингенты из Ирака

Новости » Политика     07.01.2020 - 17:19
Еще две страны выводят контингенты из Ирака
Иллюстративное фото (facebook.com/Iraqi.Army)

Хорватия и Словакия последовали примеру Германии и вывели военных из Ирака

В связи с решением Ирака о выводе иностранных военных контингентов своих военнослужащих передислоцируют Хорватия и Словакия. Об этом говорится в сообщении оборонных ведомств.

В частности, как заявляет Минобороны Хорватии, все 14 хорватских военнослужащих будут передислоцированы из Ирака в Кувейт, еще семеро вернутся в Хорватию. В то же время дальнейшие шаги будут сделаны по результатам консультаций с союзниками по НАТО.

Также по словам премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, семеро словацких военных были временно перемещены за пределы Ирака в соответствии с правилами безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака. Ожидается ,что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военных, размещенных в Багдаде и в Таджи.

Также стало известно, что администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака. На сегодня американская сторона ждет, выполнит ли Ирак угрозу о выведении армии США со своей территории.

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