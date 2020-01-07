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США готовят санкции против Ирака

Новости » Политика     07.01.2020 - 08:37
США готовят санкции против Ирака
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому

Администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака, однако среди чиновников нет единого мнения на этот счет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников издания, главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому. Однако переговоры о возможных ограничениях против Ирака были предварительными и окончательного решения по ним не принято. Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.

Напомним, международная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака.

Отметим, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

В связи с принятым решением парламента иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. В частности было ограничено наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

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