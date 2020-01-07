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США не планируют вывод войск с Ирака, - Пентагон

Новости » Политика     07.01.2020 - 00:07
США не планируют вывод войск с Ирака, - Пентагон
Фото: Марк Милли (скриншот)

Письмо, которое это подтверждало, назвали ошибкой

Председатель Объединенного комитета начальников генералов Пентагона Марк Милли назвал письмо, в котором говорилось о выводе американских войск из Ирака "ошибкой", и что оно было плохо сформулировано, неверно предполагая, что США выводят войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ранее 6 января американский чиновник подтвердил подлинность письма из Министерства обороны США в министерство обороны Ирака, в котором говорится о передвижении войск в регионе.

Стремясь прояснить путаницу по поводу письма, Милли сказал журналистам:

"Это письмо - черновик, оно было ошибкой, оно было без подписи, оно не должно было быть выпущено… плохо сформулировано, подразумевает отзыв, это не то, что происходит", - сообщили в Пентагоне.

Ранее Международная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

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