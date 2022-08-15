Еще 6 судов получили разрешение на проход через гуманитарный коридор в Черном море

Совместный координационный центр в рамках "зернового соглашения" разрешил шестерым судам проход через гуманитарный коридор в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Корабли должны будут вывезти из Украины зерно, которое было заблокировано с начала полномасштабного вторжения РФ. Два из шести судов уже прошли инспекцию и могут отправляться в Черноморск Одесской области на погрузку. Еще четыре - ожидают проверки. Согласно согласованным процедурам, все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами.