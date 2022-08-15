Еще 6 судов получили разрешение на проход через гуманитарный коридор в Черном море

Совместный координационный центр в рамках "зернового соглашения" разрешил шестерым судам проход через гуманитарный коридор в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Корабли должны будут вывезти из Украины зерно, которое было заблокировано с начала полномасштабного вторжения РФ.
Два из шести судов уже прошли инспекцию и могут отправляться в Черноморск Одесской области на погрузку. Еще четыре - ожидают проверки.
Согласно согласованным процедурам, все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
По словам президента Владимира Зеленского, с начала действия "зернового соглашения" из украинских портов вышли 16 судов. Перевезено почти полмиллиона тонн агропродукции в семь стран в Европе, Азии и Африке.
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