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Сколько судов вышло из портов Украины с начала действия "зернового соглашения": Зеленский дал ответ

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Воскресенье 14 августа 2022 00:35
Сколько судов вышло из портов Украины с начала действия "зернового соглашения": Зеленский дал ответ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

С начала действия "зернового соглашения" из украинских портов вышли 16 судов. Перевезено почти полмиллиона тонн агропродукции в семь стран в Европе, Азии и Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что успехи в экспорте позволили снизить остроту продовольственного кризиса, а также дали определенную надежду на покой потребителям.

"В перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение безопасности части инициативы и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов", - подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что за неполных две недели из портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - удалось экспортировать объем, который равен всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц.

"Это дает украинцам рабочие места, приносит средства, которые необходимы для нашей посевной в следующем году, а также повышает доходы нашего государственного бюджета", - добавил глава государства.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновой соглашением", заключенным между Украиной, Россией, Турцией и ООН.

К слову, контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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