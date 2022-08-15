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Ще 6 суден отримали дозвіл на прохід через гуманітарний коридор у Чорному морі

Фото: Шість суден отримали дозвіл на прохід через гуманітарний коридор у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Спільний координаційний центр у рамках "зернової угоди" дозволив шістьом суднам прохід через гуманітарний коридор у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Кораблі повинні будуть вивезти з України зерно, що було заблоковане від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Два з шести суден уже пройшли інспекцію та можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження. Ще чотири - очікують на перевірку.

Згідно з узгодженими процедурами, всі учасники координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

За словами президента Володимира Зеленського, від початку дії "зернової угоди" з українських портів вийшли 16 суден. Перевезено майже півмільйона тонн агропродукції до семи країн у Європі, Азії та Африці.

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Чорне мореВійна Росії проти України