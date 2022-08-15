Ще 6 суден отримали дозвіл на прохід через гуманітарний коридор у Чорному морі

Спільний координаційний центр у рамках "зернової угоди" дозволив шістьом суднам прохід через гуманітарний коридор у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Кораблі повинні будуть вивезти з України зерно, що було заблоковане від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Два з шести суден уже пройшли інспекцію та можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження. Ще чотири - очікують на перевірку.

Згідно з узгодженими процедурами, всі учасники координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами.