Еще 4 громады: Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации
Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
По состоянию на 12 мая 2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании) добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.
Всего в перечень вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громад), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.
Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.
Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
- территории, временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых ведутся активные боевые действия.
Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
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