ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще 4 громады: Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 11:37
Еще 4 громады: Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации Фото: в перечень громад в оккупации добавились 4 громады (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

По состоянию на 12 мая 2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании) добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.

Всего в перечень вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громад), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.

Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых ведутся активные боевые действия.

Еще 4 громады: Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram..

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы