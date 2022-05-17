Ще 4 громади: Оновлено перелік територій в зоні бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Станом на 12 травня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та три в Дніпропетровській областях.

Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.

Також переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна на цифровій мапі.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);

території, на яких ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.