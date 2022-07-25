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Еще 180 оккупантов ликвидировано: названы новые потери России в Украине

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 09:40
Еще 180 оккупантов ликвидировано: названы новые потери России в Украине Фото: еще 180 российских оккупантов ликвидировано в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 180 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 700 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 25 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39 700 (+180) человек ликвидировано;
  • танков - 1730 (+8);
  • боевых бронированных машин - 3950 (+8);
  • артиллерийских систем - 876 (+7);
  • РСЗО - 257 (+2);
  • средства ПВО - 116 (+3);
  • самолетов - 222 (+1);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 719 (+5);
  • крылатые ракеты - 174 (+4);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2832 (+9);
  • специальной техники - 73 (+0).

Напомним, ВСУ на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и склады с боеприпасами.

Кроме того, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.

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