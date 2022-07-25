Еще 180 оккупантов ликвидировано: названы новые потери России в Украине
Фото: еще 180 российских оккупантов ликвидировано в Украине (Getty Images)
Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 180 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 700 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 25 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 39 700 (+180) человек ликвидировано;
- танков - 1730 (+8);
- боевых бронированных машин - 3950 (+8);
- артиллерийских систем - 876 (+7);
- РСЗО - 257 (+2);
- средства ПВО - 116 (+3);
- самолетов - 222 (+1);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 719 (+5);
- крылатые ракеты - 174 (+4);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2832 (+9);
- специальной техники - 73 (+0).
Напомним, ВСУ на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и склады с боеприпасами.
Кроме того, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.