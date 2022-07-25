Еще 180 оккупантов ликвидировано: названы новые потери России в Украине

Фото: еще 180 российских оккупантов ликвидировано в Украине (Getty Images)

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 180 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 700 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.