Ще 180 окупантів ліквідовано: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: ще 180 російських окупантів ліквідовано в Україні (Getty Images)
Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 180 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 700 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 25 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано;
- танків - 1730 (+8);
- бойових броньованих машин - 3950 (+8);
- артилерійських систем - 876 (+7);
- РСЗВ - 257 (+2);
- засоби ППО - 116 (+3);
- літаків - 222 (+1);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 719 (+5);
- крилаті ракети - 174 (+4);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9);
- спеціальної техніки - 73 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ і склади з боєприпасами.
Крім того, окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.