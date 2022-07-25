ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще 180 окупантів ліквідовано: названі нові втрати Росії в Україні

Новость на русском →
Понеділок 25 липня 2022 09:40
Ще 180 окупантів ліквідовано: названі нові втрати Росії в Україні Фото: ще 180 російських окупантів ліквідовано в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 180 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 25 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано;
  • танків - 1730 (+8);
  • бойових броньованих машин - 3950 (+8);
  • артилерійських систем - 876 (+7);
  • РСЗВ - 257 (+2);
  • засоби ППО - 116 (+3);
  • літаків - 222 (+1);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 719 (+5);
  • крилаті ракети - 174 (+4);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9);
  • спеціальної техніки - 73 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ і склади з боєприпасами.

Крім того, окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війська РФ
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні