Ще 180 окупантів ліквідовано: названі нові втрати Росії в Україні

Фото: ще 180 російських окупантів ліквідовано в Україні (Getty Images)

Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 180 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.